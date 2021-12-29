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Несколько десятков детей эвакуировали из детсада в Иркутске из-за пожара

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в детском саду N139 в Иркутске, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из детского сада эвакуировалось 70 детей и девять человек персонала. Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, загорелась кровля из-за короткого замыкания фонаря уличного освещения, расположенного на стене здания детсада.

Информация о пожаре в дошкольном учреждении (на бульваре Рябикова, 13) поступила в 18:04 (13:04 по московскому времени), через 28 минут он был ликвидирован на площади 1,5 кв. м.

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