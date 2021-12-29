"Роскосмос" передал медикам более 25 тыс. т кислорода для лечения COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" за год передал больницам более 25 тысяч тонн кислорода для лечения коронавируса, сообщила госкорпорация.

Ранее Роскосмос в связи с перенаправлением объемов поставок кислорода в медицинские организации для борьбы с COVID-19 предлагал менять сроки исполнения госконтрактов, касающихся испытания жидкостных ракетных двигателей, а также избавить исполнителей контрактов от неустоек, связанных с просрочкой обязательств.

10 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приостановке огневых испытаний ракетных двигателей в воронежском "Конструкторском бюро химавтоматики" из-за необходимости поставок жидкого кислорода в больницы региона. Позднее Рогозин заявил, что поставки кислорода в больницы приводит к проблемам при проведении испытаний двигателей, однако госкорпорация не намерена прекращать помощь медучреждениям.

"В среднем ежедневно Роскосмос передает медицинским учреждением страны около 93 тонн медицинского кислорода. С 2020 года мы увеличили его производство вдвое, сохранив при этом его отпускную цену прежней", - информировал Рогозин.