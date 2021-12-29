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Осуждены пятеро жителей Пензы, полгода державших "в плену" своего должника

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд приговорил к длительным срокам заключения пятерых обвиняемых по делу о похищении местного жителя, сообщается на сайте суда в среду.

По версии суда, потерпевший задолжал 197 тыс. рублей своему знакомому. В ноябре 2018 года он был похищен за долги и находился "в плену" до апреля 2019 года.

"Все это время его плохо кормили, создали неблагоприятные санитарные условия - фактически привели в беспомощное состояние. На него постоянно оказывалось психологическое давление. В совокупности с телесными повреждениями и травмой головного мозга это привело к развитию непсихотического расстройства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина фактически перестал осознавать характер совершаемых в отношении него действий. В связи с этим дальнейшее его удержание перестало иметь смысл для похитителей.

"28 апреля 2019 года потерпевшего отвезли на машине и высадили недалеко от его дома, до которого он добрался ползком, так как ходить не мог. В дальнейшем он проходил длительное лечение и был признан инвалидом", - сказано в сообщении.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия), п. "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее иные тяжкие последствия), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину они не признали. Суд отправил их в колонию строгого режима на сроки от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев.

Расследованием дела занималось СУ СКР по Пензенской области.

Пензенская область

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