Самолет с пассажирами вынужденно сел в кемеровском аэропорту из-за отказа гидросистемы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Самолет ATR-75 рейса Иркутск - Красноярск - Новосибирск совершил вынужденную посадку в кемеровском аэропорту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ гидросистемы. На борту находились 66 пассажиров, в том числе шестеро детей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время решается вопрос с размещением пассажиров и их дальнейшей транспортировкой к пункту назначения.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.