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Отца Ивана Жданова снова задержали

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Иван Жданов написал в своем инстаграме, что его отца Юрия Жданова снова задержали - за нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Комментариев не будет. Как только будет понимание, как ему можно написать, напишу", - заявил он.

Как сообщалось, 19 декабря Нарьян-Марский городской суд приговорил Жданова-старшего к трем годам условно по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Также ему назначили двухлетний испытательный срок.

Сам Иван Жданов находится за границей. В России он является фигурантом нескольких уголовных дел, заочно арестован и объявлен в розыск. Ранее Жданов был директором Фонда борьбы с коррупцией, который сначала был признан иностранным агентом, а затем запрещен за экстремизм и ликвидирован.

Иван Жданов Юрий Жданов

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