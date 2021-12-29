На главврача дагестанской районной больницы завели дело о растрате 16 млн рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о растрате бюджетных денет в отношении главного врача районной больницы в Дагестане. Об этом сообщает ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как отмечается, руководитель районного медучреждения причинил ущерб на сумму около 16 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По данным МВД, подозреваемый в 2014 году заключил с одной из коммерческих фирм договоры поставки лекарственных средств и расходных материалов для нужд больницы на сумму свыше 22,8 млн рублей.

"Подозреваемый лично получил предусмотренные контрактами материальные ценности, однако на склад больницы поступила лишь их часть на сумму менее 7 млн рублей. Остальные лекарственные средства и расходные материалы были похищены", - говорится в сообщении.

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.