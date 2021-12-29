Два человека погибли при пожаре в авторемонтных боксах в Северной Осетии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Беслане (Северная Осетия) произошел пожар в авторемонтных боксах, есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 19:36 по московскому времени среды поступило сообщение о том, что на ул. Фриева, 32 горят авторемонтные боксы. В ходе тушения были обнаружены тела двоих погибших человек - личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 150 кв. м. В 20:30 по Москве пожар был ликвидирован.

Причину инцидента установят эксперты пожарной испытательной лаборатории.