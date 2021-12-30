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Прокуратура начала проверку из-за аварийных отключений воды и отопления в Хабаровском крае

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Аварии на коммунальных объектах, из-за которых жители нескольких поселков Хабаровского края ограничены в отоплении и подаче воды, стали предметом проверки прокуратуры, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"В связи с понижением давления в системе теплоснабжения произведена остановка центральной котельной поселка Высокогорный Ванинского района, которая повлекла перерыв в предоставлении коммунальных услуг (теплоснабжения и горячего водоснабжения) в 33 многоквартирных домах и 2 социально значимых объектах", - говорится в сообщении.

Прокурор Ванинского района и его глава выехали на объекты, попавшие под отключение. Зафиксировано, что нет холодной воды в Ванинской районной больнице, снижен температурный режим в двух многоквартирных домах - там перемерзли сети. Практически повсеместно в регионе установилась очень холодная погода - ночные температуры опускаются ниже 40 градусов, дневные - на уровне минус 30 градусов.

Кроме Ванинского района инциденты с предоставлением коммунальных услуг произошли в Хабаровске и Амурском районе. Ведомство выявило, что в краевом центре нарушено газоснабжение в 35 многоквартирных домах. В школе № 3 в поселка Эльбан "Амурский район) температура в классах не поднимается выше 17-18 градусов, говорится в сообщении.

По всем коммунальным авариям идут проверки, устанавливаются их причины. Правовую оценку своей работы и принятию мер по ликвидации ЧП получат как ресурсоснабжающие организации, так и органы местного самоуправления.

Хабаровки край

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