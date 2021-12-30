Суд в Хакасии добавил осужденному срок за призывы к экстремизму

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Черногорский городской суд в Хакасии признал виновным по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) мужчину, отбывающего наказание за другие преступления, сообщает в четверг Управление ФСБ России по региону.

Сотрудники УФСБ и УФСИН по региону задокументировали факты распространения на территории ФКУ ЛИУ-34 публичных призывов к "физической расправе в отношении группы лиц, объединенной по национальному признаку, осужденным, отбывающим наказание за совершение общеуголовных преступлений".

Осужденный приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отмечается, что ранее Верховным судом Республики Хакасия указанному осужденному уже был увеличен срок отбывания наказания за совершение преступления экстремистской направленности по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).