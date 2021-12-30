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Суд оставил под стражей арестованных по делу "Листвяжной" главного инженера шахты и гендиректора СДС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд не стал удовлетворять жалобу адвоката главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова об аресте по делу о гибели людей на шахте, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Жалоба адвоката оставлена без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Позже он также сообщил, что суд оставил под стражей и гендиректор холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева.

Как сообщалось, 15 декабря Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия, поддержанного прокуратурой, и арестовал Михаила Федяева (основной собственник "Листвяжной", председатель совета директоров СДС), Лобанова (главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная"), Антона Якутова (технический директор холдинга), Алексеева (гендиректор холдинга) по делу о гибели людей в шахте.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), Федяеву - ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), свою вину при предъявлении обвинения они не признали.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным руководителям шахты и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Листвяжная Кемеровская область Анатолий Лобанов Геннадий Алексеев

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