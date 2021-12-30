Запускать салюты на праздничных площадках запретили в Хабаровске

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Хабаровска не разрешила устраивать фейерверки в дни новогодних праздников в общественных местах, где собирается много людей, сообщает пресс-служба мэрии.

"Запускать фейерверки не будут в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены, в том числе на главной городской площадке - в парке "Динамо", - говорится в сообщении.

Территория парка - одно из самых популярных у горожан мест для новогоднего досуга. Там установлена елка, ледовые фигуры, созданные для традиционного конкурса ледовых скульптур "Амурский хрусталь", организована масштабная иллюминация.

В зоне отдыха установлены камеры системы "Безопасный город" с функцией распознавания лиц. Тем, кто в обход запрета будет запускать салюты, грозит как минимум административная ответственность, предупреждают в мэрии.

Пресс-служба также информирует, что с 31 декабря по 10 января в Хабаровске вводится режим повышенной готовности для предупреждения ЧС, связанных с празднованием Нового года.