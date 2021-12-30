Экс-замглавы томского УФСИН арестован по обвинению в получении взяток

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель начальника УФСИН по Томской области обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он взят под стражу, сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело в отношении экс-замначальника УФСИН по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) возбуждено на основании материалов УФСБ по региону.

По предварительным данным следствия, обвиняемый с ноября 2012 года по октябрь 2020 года был начальником ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, а с октября 2020 года по июль 2021 года – первым заместителем начальника регионального УФСИН. В период с марта 2020 года по май 2021 года путем вымогательства он получил лично от осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-4, взятку в размере не менее 1,5 млн рублей за общее покровительство осужденным.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.