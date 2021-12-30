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Бывший депутат омского парламента осужден условно за мошенничество

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска признал виновным в мошенничестве бывшего депутата регионального Законодательного собрания Нурлана Картабаева, возмещавшего по подложным сведениям расходы, якобы понесенные им во время своей депутатской деятельности.

Подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба суда.

В суде было установлено, что Картабаев, являясь депутатом Законодательного собрания шестого созыва, с апреля 2018 по июль 2020 года подавал на имя председателя областного парламента заявления о возмещении расходов, связанных с его депутатской деятельностью.

Представляя письменные отчеты с ложными сведениями о якобы понесенных расходах, экс-депутат за два года незаконно получил из бюджета 719 876 рублей, говорится в сообщении.

Свою вину подсудимый признал, раскаялся и полностью возместил причиненный ущерб, отмечает пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении Картабаева было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщалось, что, предоставляя в сектор бухгалтерского учета областного парламента подложные документы об аренде им автомобилей для выезда в районы области на встречи с избирателями, фактически в эти периоды депутат находился за пределами России.

Омск Нурлан Картабаев

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