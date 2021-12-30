Охранник ярославской поликлиники распылил баллончик в лицо женщине, зашедшей погреться

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Ярославской области проводит проверку в связи с инцидентом в поликлинике №2 регионального центра, где охранник распылил газовый баллончик в лицо пожилой женщине.

"Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться", - написала директор департамента здравоохранения Оксана Пиклун на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, пострадавшая была госпитализирована в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы, где ей оказали помощь.

"В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавила она.

В УМВД по региону "Интерфаксу" сообщили, что полиция также разбирается в случившемся, проводится проверка.