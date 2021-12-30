Тело горнорабочего найдено в одной из шахт в Забайкалье, ведется проверка

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рабочий погиб в шахте ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, входит в холдинг "АРМЗ" группы "Росатом"). Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"Установлено, что 43-летний горнорабочий очистного забоя производил ремонт специальной электромашины. Позже его тело без признаков насильственной смерти обнаружили коллеги. По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер", - говорится в сообщении.

По факту гибели рабочего в одном из горизонтов шахты ППГХО проводится доследственная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибшего, отмечается в пресс-релизе.