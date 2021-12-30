Экс-глава Тазовского района ЯНАО стал фигурантом нового уголовного дела

Его обвиняют в махинациях с купленной для нужд муниципалитета машиной

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа попал под уголовное преследование из-за приобретения для нужд администрации автомобиля, который он не поставил на баланс муниципалитета. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в 2015 году лично обратился к генеральному директору коммерческой организации с просьбой приобрести автомобиль Toyota Сamry для его постановки на баланс администрации района и дальнейшего обеспечения транспортных нужд работников органа местного самоуправления.

Коммерсант передал водителю главы района около 1,9 млн рублей, на которые впоследствии и была куплена машина.

"Однако обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, не передал приобретенное транспортное средство в казну Тазовского района, а оставил его в личной собственности водителя", - говорится в сообщении.

В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

Вместе с тем, добавляет ведомство, прекращено расследование уголовного дела по обвинению экс-главы Тазовского района по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Главой Тазовского района в 2015 году был Александр Иванов. В конце мая 2018 года в отношении него возбудили уголовное дело, в июне он досрочно ушел в отставку по собственному желанию.