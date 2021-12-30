ВС подтвердил право перевозчиков на вычет по НДС за транзит грузов через РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные компании, перевозящие транзитом через Россию иностранные грузы, вправе рассчитывать на возврат НДС за приобретенные в стране сопутствующие товары и услуги. Так решил Верховный суд (ВС) РФ по итогам спора между Федеральной налоговой службой (ФНС) и АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-Флот", Нижний Новгород, актив Владимира Лисина).

Ситуация, в налоговых последствиях которой пришлось разбираться судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ, связана с операциями ООО "В.Ф. Танкер" ("Волжское пароходство" - правопреемник), которое по контрактам с британской Nevilford Trading LTD весной 2017 года проводило танкерные перевозки из портов Туркменистана, Грузии и Греции на Украину, в Туркменистан, Грецию и Азербайджан. Путь танкеров проходил через Россию, они заходили на таможенные посты в портах Астрахани и Ростова-на-Дону, грузы помещались под режим таможенного транзита, перегрузки на территории РФ не производилось.

Транспортировка груза сопровождалась затратами на судовое топливо, мазут и судовое масло, которые перевозчик покупал в России. Он применил нулевую ставку по НДС в отношении этих расходов, а по итогам II квартала 2017 года заявил налоговый вычет на них в размере 38,24 млн рублей.

Компания руководствовалась подпунктом 4.2 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса (НК) РФ, согласно которому местом реализации работ и услуг признается Россия, если они "непосредственно связаны с перевозкой и транспортировкой" помещенных под процедуру таможенного транзита товаров и оказываются российскими организациями или индивидуальными предпринимателями. Для таких случаев НК РФ действует нулевая ставка по НДС (подпункт 3 пункта 1 статьи 164 НК РФ).

Но ФНС отказала компании в вычете. По его мнению, подпункт 4.2 пункта 1 статьи 148 НК РФ неприменим, так как распространяется лишь на сопутствующие услуги, которые кто-то оказывает самому перевозчику, например сопровождение груза, обеспечение безопасного прохождения судна, техническое обслуживание и т.д.

Арбитражный суд Нижегородской области, куда пожаловалось "Волжское пароходство", согласилось с подходом налоговиков. В данном случае и пункт отправления, и пункт назначения находились за пределами России, и "спорные операции не имеют экономической привязки к ее территории и нейтральны для ее экономического пространства", счел суд.

Апелляция и кассация с этим подходом согласились, но не судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, куда обратилось "Волжское пароходство". Коллегия назвала ошибочными выводы нижестоящих судов о том, что спорные операции не имеют экономической привязки к территории России и не формируют облагаемые НДС операции.

Коллегия ВС РФ отвергла трактовку нижестоящих судов подпункта 4.2 пункта 1 статьи 148 НК РФ, суживающего его до оказания вспомогательных услуг перевозчикам, исключая саму перевозку (транспортировку) грузов.

"Такое толкование противоречит целевому назначению данных норм, как призванных обеспечить налогообложение экспортируемых российскими хозяйствующими субъектами услуг (работ) в соответствии с принципом страны назначения, создать дополнительные экономические стимулы для организации международного транзита грузов через территорию Российской Федерации, в том числе стимулы для использования в целях международного транзита пролегающих через Российскую Федерацию водных путей", - говорится в определении ВС РФ.

Также не согласилась коллегия ВС РФ с доводами инспекции о том, что условием применения нулевой налоговой ставки НДС является осуществление перевозки груза исключительно в пределах России, что подразумевает выгрузку (погрузку) товаров в российских портах. "Данные доводы не согласуются с пунктом 15 статьи 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в силу которого международный транзит предполагает перемещение через территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств в ситуации, когда такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами территории Российской Федерации", - указал ВС РФ.

Он отменил акты нижестоящих судов и удовлетворил требования "Волжского пароходства", признав недействительным отказ налогового органа в предоставлении вычетов по НДС.

АО "Волга-флот" – одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении "река-море" и международных морских направлениях. В управлении компании находятся более 250 единиц флота суммарным дедвейтом свыше 1,4 млн тонн, говорится на сайте компании. Основные маршруты флота категории "река-море" включают морские порты Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Каспия. Ежегодный объем перевезенных грузов – более 14 млн тонн.

Выручка компании на протяжении последних пяти лет росла, достигнув 10,68 млрд рублей в 2019 году и 18,02 млрд рублей в 2020-м. Но при этом прошлый год "Волга-флот" закончил с чистым убытком в 1,63 млрд рублей против чистой прибыли 2,42 млрд рублей по итогам 2019 года.