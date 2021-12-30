Суд на шесть лет отправил в колонию петербуржца по обвинению в убийстве из-за маски

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о нападении из-за замечания о маске, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Алексей Вербицкий признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и около 230 тыс. рублей - за причиненный материальный вред, говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 17 ноября 2020 года в Красногвардейском районе Петербурга Вербицкий в троллейбусе после сделанного ему замечания вступил в перепалку с заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Конфликт продолжился на улице, перерос в драку, в ходе которой Вербицкий ударил оппонента ножом. Ранение оказалось для мужчины смертельным.

Свою вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал частично и пояснил, что не собирался убивать потерпевшего.

По данным полиции, Вербицкий ранее судим.