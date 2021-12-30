Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд на шесть лет отправил в колонию петербуржца по обвинению в убийстве из-за маски

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о нападении из-за замечания о маске, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Алексей Вербицкий признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и около 230 тыс. рублей - за причиненный материальный вред, говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 17 ноября 2020 года в Красногвардейском районе Петербурга Вербицкий в троллейбусе после сделанного ему замечания вступил в перепалку с заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Конфликт продолжился на улице, перерос в драку, в ходе которой Вербицкий ударил оппонента ножом. Ранение оказалось для мужчины смертельным.

Свою вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал частично и пояснил, что не собирался убивать потерпевшего.

По данным полиции, Вербицкий ранее судим.

Петербург

Новости

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения
Пандемия коронавируса

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 35%

Итоги года: 2021

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии

Мишустин исполнил новогоднюю мечту мальчика, посетив с ним шоколадную фабрику

Мишустин исполнил новогоднюю мечту мальчика, посетив с ним шоколадную фабрику

Путин в праздничном послании Байдену заявил о возможности наладить диалог

В России коронавирус диагностировали за сутки у 21 073 человек

В России коронавирус диагностировали за сутки у 21 073 человек

Силуанов заявил, что отключение РФ от SWIFT стало бы общей проблемой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });