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Минсельхоз предложил повысить до 7% льготную ставку по кредитам для АПК

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, которое вносит изменения в льготное кредитование отрасли.

Согласно документу, размещенному на сайте информации о подготовке правовых актов, предельную ставку для льготных кредитов в АПК предлагается повысить с нынешних 5% до 7%.

Кроме того, проект предусматривает уменьшение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам до 70% размера ключевой ставки Центрального банка РФ. Это относится к кредитам, предоставленным в 2017 и последующие годы. В настоящее время субсидируется 100% ключевой ставки.

Проект постановления разработан для сохранения достигнутого в 2021 году количества заемщиков, получивших льготные кредиты, а также в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку АПК, говорится в пояснительной записке.

Льготное кредитование является одним из востребованных механизмов господдержки АПК. В 2021 году на субсидирование таких кредитов было предусмотрено около 80 млрд рублей. В декабре правительство приняло решение о выделении еще более 9,5 млрд рублей.

Минсельхоз

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