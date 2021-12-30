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Инженер и прораб осуждены за гибель пяти рабочих на нижегородской стройке

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес приговор главному инженеру и прорабу организации, по вине которых погибли пять рабочих на стройке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

По данным следствия, в апреле 2016 года при строительстве 12-этажного дома в городе Бор прораб дал указание бригаде из восьми человек демонтировать монолитную железобетонную плиту с использованием электросварочного и газового оборудования. При этом работники не имели соответствующей квалификации для проведения данных работ. В результате произошел разрыв кислородного баллона, от которого пять строителей погибли, а еще трое получили различные травмы.

Как установили следователи, "в результате бездействия главного инженера, который обязан был обеспечить требования охраны труда на строительном объекте, а также действий прорабов, незаконно допустивших рабочих, не владеющих профессией, квалификацией и практическими навыками, к выполнению указанных работ, погибли пять рабочих". Одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью, отмечает СУ СКР.

Действия подсудимых квалифицированы по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Приговором суда им назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима.

Нижегородская область

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