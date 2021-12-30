Подписан закон об аресте для мошенников с ящиками для пожертвований

Легальных благотворителей будут штрафовать за неправильное извлечение денег из ящиков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность для мошенников, собирающих деньги с ящиками для пожертвований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ДДействия таких мошенников будут квалифицироваться как мелкое хищение чужого имущества - в статье 7.27 КоАП появляется специальная новая часть 3.

Максимальное наказание для граждан - административный арест сроком от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов. Также суд сможет ограничиться штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 3 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей. Во всех случаях ящик для сбора пожертвований конфискуют.

Статья будет применяться, в случае, если мошенники собрали с помощью мобильного ящика для сбора пожертвований не более 2,5 тысячи рублей (при отсутствии признаков преступлений), или если стационарный ящик устанавливает гражданин или организация, не имевшие на это права.

Кроме того, новым законом для настоящих НКО-благотворителей также предусматривается ответственность за неправильное использование ящика для сбора пожертвований - например, когда не соблюдаются правила извлечения денег из них. КоАП пополнится соответствующей новой статьей 14.66, по ней наказание для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней со дня опубликования.