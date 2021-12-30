Последние торги 2021 года завершились ростом индекса Мосбиржи на 1,2%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Последние биржевые торги 2021 года на российском рынке акций завершились ростом котировок вслед за внешними площадками и ростом цен на нефть.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 3787,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1595,76 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" повысились в пределах 4,8%.

Доллар подорожал на 77 копеек до 74,76 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,7-2,3%, доллар подорожал на 1,11 рубля.

По итогам 2021 года индексы РТС и МосБиржи прибавили 15-15,1%, доллар подорожал на 34 копейки.

Подорожали в четверг расписки OZON (+4,8%), TCS Group (+3%), акции "Яндекса" (+3%), "Северстали" (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,6%), Polymetal (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,1%), "РусГидро" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Роснефти" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "МТС" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Вечером в среду стало известно, что Федеральная антимонопольная служба установила в действиях ММК, НЛМК и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства. Служба пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны. Следующее заседание по делу в отношении ММК и "Северстали" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций в последнюю торговую сессию года вырос без видимых причин, а рубль ослаб из-за продаж перед выходными. Впрочем, именно резкое ослабление рубля подогрело подъем рублевого индекса МосБиржи.

Движения в отдельных бумагах можно связать с балансировкой портфелей по итогам года, который в целом оказался довольно успешным. На поздний вечер четверга намечены телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. От встречи не стоит ждать каких-либо негативных сюрпризов, поэтому текущее ослабление рубля можно считать иррациональным и чрезмерным, но на" тонком" рынке подобные движения вполне возможны.

Проблема штамма omicron пока отошла на второй план, хотя ВОЗ сообщает о рекордных цифрах заболеваемости. Тем не менее, власти Франции и Великобритании пока исключили возможность очередных строгих мер социальной дистанции. Торги в пятницу будут проводиться только в Париже и Лондоне, но лишь в первой половине дня, большинство прочих торговых площадок будет закрыто.

Локальная просадка нефти в четверг была вызвана новостями, что первый пакет квот на импорт нефти в Китай независимыми производителями оказался на 11% ниже объемов аналогичного пакета на начало 2021 года. Таким образом, на рынке возникло беспокойство, что власти КНР начнут оказывать давление по ликвидации "самоварных" НПЗ, которые не отличаются в лучшую сторону по вопросам эффективности и экологичности.

В США ожидается довольно низкая активность и незначительная волатильность, хотя в конце года некоторые управляющие проводят балансировку портфелей для улучшения показателей отчетности. Тем не менее, финиш года может состояться на рекордных значениях для всех трех основных индексов США, хотя вряд ли рост будет существенным, считает Кочетков.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,2%, но FTSE просел на 0,1%) и Штаты (индексы растут на 0,1-0,6%, S&P 500 впервые превысил 4800 пунктов).

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность.

Нефть вечером в четверг вернулась к попыткам роста, ранее подогретого данными Минэнерго США о большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе (нефть Brent в среду локально поднималась выше $80 за баррель - максимума с ноября). К 18:50 февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,04%, до $79,26 за баррель (+0,4% в среду), февральские фьючерсы на WTI - дорожали на 0,5%, до $76,91 за баррель (+0,8% накануне).

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7 млн), запасы бензина - на 1,46 млн баррелей (ожидался рост на 0,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,35 млн).

С начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили акции ПАО "GTL" (+5,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+5,3%), бумаги "Мосэнерго" (+5,3%), "Ренессанс Страхование" (+4,2%), расписки Cian (+3,8%).

Подешевели бумаги Росдорбанка (-7,3%), "Совкомфлота" (-4,9%), ПАО "Центральный телеграф" (-2,6%), ПАО "Томская распределительная компания" (-2,5%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,55 млрд рублей (из них 12,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,74 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").