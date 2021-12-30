Правительство предложило дополнительную поддержку производителям микропроцессоров

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские производители микропроцессоров могут получить дополнительную поддержку государства за счет коррекции норм о госзакупках российской радиоэлектронной продукции. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает "перенос" запретительных ном о госзакупке радиоэлектронной продукции из правпостановления о запрете на закупку импортной промпродукции (постановление № 616) в постановление правительства о поддержке производства радиоэлектроники в России (№ 878). При этом предлагается скорректировать правило "второй лишний" для госзакупок вычислительной техники в пользу российских производителей микропроцессоров.

Сейчас заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции ("второй лишний"), информация о которой должна быть включена в Реестр российской радиоэлектронной продукции или в Реестр евразийской промпродукции.

Минпромторг же предлагает сохранить действие этого правила в отношении радиоэлектронной продукции первого уровня (с российским центральным процессором). То есть, при наличии предложения о поставке, например, компьютеров на базе российских процессоров, заказчик отклоняет все прочие заявки, даже если они предусматривают поставку российских компьютеров (включены в Российский реестр радиоэлектронной продукции), но на базе импортных процессоров.

При отсутствии заявки о поставке техники на отечественных процессорах должен будет применяется общий механизм ограничений допуска иностранной продукции.

"Указанные изменения направлены на реализацию мероприятий Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, предусматривающих стимулирование спроса на продукцию радиоэлектронной отрасли, а также на поддержку перехода российских производителей вычислительной техники на российские процессоры, - говорится в сообщении Минпромторга о разработке названного постановления. - При этом в целях учета постоянного технологического развития, вариативности радиоэлектронной продукции по характеристикам и производственных мощностей производителей российских процессоров устанавливаемый механизм ограничений позволяет осуществить закупку российской радиоэлектронной продукции в случае отсутствия такой продукции на российском процессоре".

Также документ утверждает два перечня радиоэлектронной продукции: импортной техники, в отношении которой устанавливается запрет на госзакупку, и российской продукции, информация о которой включается в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

В первый из них включено 167 видов продукции. Это, в том числе, различная электронная компонентная база (в том числе диоды и транзисторы, микросхемы), портативные и стационарные компьютеры, кассовые терминалы и банкоматы, различные средства связи, оборудование радионавигации, различные датчики и измерительная техника, электрооборудование и пр.).

Во второй перечень включено около 90 видов товаров - большая часть номенклатуры повторяет "запретный" перечень.

Также в проекте постановления уточняется понятие радиоэлектронной продукции. К ней предлагается относить изделия, выполняющие свои ключевые функции за счет входящих в их состав электронных компонентов и модулей и включенные в перечень радиоэлектронной продукции, сведения о которой включаются в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Помимо этого, предполагается внести изменения в правила отнесения продукции к числу техники, произведенной на территории России. В частности, в случае принятия этого документа в Реестр российской радиоэлектронной продукции должна будет вноситься информация об уровне радиоэлектронной продукции - первый (предусматривает использование российского микропроцессора - такая норма включена в проект другого правительственного постановления) или второй (с использованием импортного микропроцессора).