Президент РФ встретит Новый год вместе с близкими

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет полурабочий день без публичных мероприятий, а вечером встретит Новый год в кругу родных.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что 31 декабря у главы государства не запланированы какие-либо официальные и публичные мероприятия.

Песков напомнил, что "полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению".

Он отметил, что в пятницу не будет и традиционного оперативного совещания с членами Совета Безопасности РФ.

Кроме того, 31 декабря по традиции президент РФ обратится к россиянам с новогодним поздравлением. Ранее он сообщил, что и сам будет смотреть это обращение.

"Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать поздравление президента", - сказал Путин, отвечая на вопрос, что он будет делать в новогодние праздники.

Песков также сообщил, что в праздничные дни публичных мероприятий в графике президента также не ожидается. В то же время он не исключил, что глава государства все же будет проводить в эти дни рабочие встречи. В ночь на 7 января Путин традиционно посещает храм в одном из регионов страны.