Вылет самолета из Екатеринбурга в Анталью задержали более чем на сутки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air более суток ожидают вылет из Екатеринбурга в Анталью, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на рейс ZF-9695 зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово", вылет задерживается по решению авиакомпании, с пассажирами работают представители авиаперевозчика.

В связи с многочасовой задержкой в "Кольцово" выехал Свердловский транспортный прокурор и организовал мобильную приемную граждан.

Согласно данным онлайн табло аэропорта, вылет самолета по маршруту Екатеринбург-Анталья были запланирован на 6:30 местного (3:30 мск) 30 декабря .