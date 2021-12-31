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Кабмин РФ пообещал поддержку регионам на создание школ креативных индустрий

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в государственную программу "Развитие культуры", согласно которым правительство России выделит федеральные субсидии регионам на постройку школ креативных индустрий, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, регионы, в которых будут созданы школы креативных индустрий, определит Минкультуры по результатам конкурсного отбора.

Софинансирование из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году составит 1,6 млрд рублей, в 2023 году - 1,6 млрд рублей, в 2024 году - 1,75 млрд рублей.

"В школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки ученики 5-11-х классов общеобразовательных учреждений. В каждую такую школу ежегодно будут принимать не менее 60 человек", - сообщает пресс-служба.

В правительстве подчеркнули, что среди основных направлений обучения - звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Курс обучения рассчитан на два года.

правительство Михаил Мишустин

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