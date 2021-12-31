Скончался старший брат патриарха Кирилла

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Петербурга, бывший ректор Ленинградской духовной академии, старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев скончался на 82-м году жизни.

Как сообщает официальный сайт Русской православной церкви, отец Николай ушел из жизни 30 декабря после тяжелой продолжительной болезни. Его отпевание будет совершено 2 января, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Будущий священник родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м - Ленинградскую духовную академию. С 1972 года - доцент, с 1975 года - профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию.

С 25 мая 1977 года по 2 марта 1986 года - настоятель Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. Со 2 марта 1986 года - исполняющий обязанности ректора Ленинградских духовных академии и семинарии, а с 15 марта 1986 года по 22 июня 1987 года - ректор ЛДА. 23 июня 1987 года вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года - почетный настоятель.