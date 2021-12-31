Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Адыгее

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли и девять получили ранения в аварии с участием двух легковых автомобилей и "Газели" в Теучежском районе Адыгеи, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Среди погибших один ребенок.

Причиной ДТП стал выезд "Лады Приора" на встречную полосу. Машина врезалась в ВАЗ 2109 и "Газель". Погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Приора", водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия по факту ДТП.