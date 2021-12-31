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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Губернатор Петербурга в новогоднем поздравлении заявил о заслуженной городом передышке

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с наступающим 2022 годом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", опубликовав в пятницу видеоролик.

"Петербург идет на новогодние каникулы в хорошем настроении. Эпидемическая ситуация остается напряженной, но контролируемой. За все время пандемии мы построили четыре стационара-трансформера, обеспечили запас инфекционных коек. Город заслужил передышку", - сказал глава города.

Беглов отметил, что Петербург научился жить в условиях новой нормальности. "У нас есть все необходимое для успешной работы: ресуры, желание и возможности делать наш город лучше и удобнее для жизни", - сказал губернатор.

В тексте к видео губернатор рассказал о своем желании на Новый год. "Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше - для меня ещё один знак, что вместе мы можем добиться многого - в одной большой петербургской команде", - говорится в посте.

Петербург губернатор

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