Один человек погиб и четверо пропали без вести при пожаре в жилом доме в Иркутской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сильный пожар произошел в субботу утром в двухэтажном жилом доме в селе Хомутово Иркутской области, погиб один человек, судьба еще четверых остается неизвестной, сообщает Главное управление МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово поступило в 08:43 от очевидца. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом полностью был охвачен огнем. В связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние строения к месту были направлены дополнительные силы из Иркутска.

В 09:35 пожар локализован на площади 216 кв. метров.

По предварительной информации, в доме находились 9 человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались 5 человек. Один из них получил травмы, еще один скончался в карете скорой помощи. Судьба еще четырех человек пока неизвестна. Информация уточняется.