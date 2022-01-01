Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Семь человек пострадали в ДТП в Чувашии, один погиб

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись трассе в Аликовском районе Чувашии, погиб один человек, шестеро госпитализированы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В аварии погибла женщина-пассажир Kia, различные травмы получили четверо взрослых и двое детей 10 и 15 лет, пострадавшие доставлены в клинику.

ДТП произошло около 10:45 минут около села Яндоба Аликовского района республики. Причины выясняются, по предварительным данным, водитель Кia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada- Xrey.

Чувашия

Новости
Пандемия коронавируса

Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Казахстан принял от Белоруссии председательство в СНГ

Правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года

Что произошло за день: пятница, 31 декабря

При первом запуске пилотируемой "Ангары" с Восточного применят макет корабля

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Продюсер "Модного приговора" объяснил ошибкой пустые коробки в подарках для детской больницы

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

В Минздраве РФ не советуют совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });