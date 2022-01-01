Семь человек пострадали в ДТП в Чувашии, один погиб

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись трассе в Аликовском районе Чувашии, погиб один человек, шестеро госпитализированы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В аварии погибла женщина-пассажир Kia, различные травмы получили четверо взрослых и двое детей 10 и 15 лет, пострадавшие доставлены в клинику.

ДТП произошло около 10:45 минут около села Яндоба Аликовского района республики. Причины выясняются, по предварительным данным, водитель Кia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada- Xrey.