Пятеро туристов из Москвы заблудились в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии вышли на помощь группе туристов из Москвы, заблудившихся в горах во время вечерней прогулки, сообщает Главное управление МЧС России по КБР в субботу.

"Сегодня в 18:27 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа отдыхающих из Москвы в количестве пяти человек вечером вышли на прогулку в окрестности города Тырныауз. С наступлением темного времени суток, отдыхающие не смогли найти дорогу обратно в город. Группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное ведомство отмечает, что пострадавших среди туристов нет. Их жизням ничего не угрожает.

На помощь в заблудившейся группе вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.