Почти 150 км автодороги на Камчатке временно закрыли из-за непогоды

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Большой участок автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск временно закрыт из-за непогоды, сообщает в воскресенье (по местному времени) главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"По информации КГКУ "Камчатуправтодор", утром 2 января ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Так, закрыли участок с 267 по 408 километр на территории Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничили из-за плохой видимости, сильного ветра и снегопада.

"Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно", - отметили в МЧС.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данному маршруту.