В автоаварии под Казанью погибли три человека

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Дорожная авария под Казанью вечером в субботу унесла жизни трех человек, еще два участника происшествия попали в больницу с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"По предварительным данным, автомобиль Chevrolet вылетел на встречную полосу и врезался в два других автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла на 4-м километре трассы Казань - Ульяновск.

По данным пресс-службы, от травм скончались три пассажира Chevrolet, еще один пассажир той же машины и ее водитель госпитализированы.