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Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как говорится в сообщении, обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Путин и Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили "настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией".

В пресс-службе проинформировали, что в разговоре президентов "были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования".

В Кремле добавили, что стороны условились о продолжении личных контактов.

Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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