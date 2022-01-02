Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как говорится в сообщении, обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Путин и Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили "настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией".

В пресс-службе проинформировали, что в разговоре президентов "были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования".

В Кремле добавили, что стороны условились о продолжении личных контактов.