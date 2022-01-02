Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороги временно приостановлено из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 мск 2 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия

Новости

В пункты вакцинации Петербурга в первый день января пришли более 300 человек

Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

ГИБДД не исключила усталость водителя автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

Число госпитализированных из автобуса после ДТП под Рязанью увеличилось до 12

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый в космос

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });