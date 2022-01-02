В Удмуртии из-за снегопада ограничили движение грузовиков по федеральной трассе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Удмуртии из-за погодных условий ограничено движение по федеральной трассе М-7 "Волга", сообщает пресс-служба главы и правительства республики в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, мера коснулась грузовиков с 20:00 (19:00 по Москве) 2 января до 01:00 (00:00 по Москве) 3 января на участке от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном.

Со ссылкой на премьера Удмуртии Ярослава Семенова сообщается, что в это время будут усилены работы по очистке дорог.

В пресс-службе также сказали, что из-за непогоды закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Ижевск.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью в республике ожидается продолжительный снег, днем он уменьшится, резко похолодает.