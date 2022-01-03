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Вывод на орбиты более 1700 космических аппаратов проконтролировали в 2021 году специалисты Минобороны РФ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Свыше 1,7 тыс. космических аппаратов выведено на орбиты в 2021 году под контролем Космических войск ВКС РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1700 космических аппаратов и осуществили контроль за выводом их на орбиты, а также обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 400 космических объектов", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок, а также предотвращению опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году Космические войска ВКС выполнили свыше 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки", - сказали в министерстве обороны.

Россия Минобороны Космос

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