Омская прокуратура начала проверку из-за подозрений на отравление 9 детей парами хлора

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура в Омске организовала проверку по информации о госпитализации девяти детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону в понедельник.

"Организована проверка по факту госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", - говорится в сообщении.

На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выехал прокурор Кировского округа Омска. Во время проверки будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы Минздрава региона, в настоящее время жизни и здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает.

"Состояние не угрожает жизни детей и подростков, оказавшихся в указанном развлекательном центре. Некоторые из них будут выписаны сегодня, некоторые, по прогнозам медиков, в течение двух дней", - говорится в сообщении.