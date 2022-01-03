Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Омская прокуратура начала проверку из-за подозрений на отравление 9 детей парами хлора

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура в Омске организовала проверку по информации о госпитализации девяти детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону в понедельник.

"Организована проверка по факту госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", - говорится в сообщении.

На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выехал прокурор Кировского округа Омска. Во время проверки будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы Минздрава региона, в настоящее время жизни и здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает.

"Состояние не угрожает жизни детей и подростков, оказавшихся в указанном развлекательном центре. Некоторые из них будут выписаны сегодня, некоторые, по прогнозам медиков, в течение двух дней", - говорится в сообщении.

Омск

Новости

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

В пункты вакцинации Петербурга в первый день января пришли более 300 человек

Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

ГИБДД не исключила усталость водителя автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

Число госпитализированных из автобуса после ДТП под Рязанью увеличилось до 12

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый космос

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });