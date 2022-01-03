В Псковской области подросток пострадал от взорвавшейся петарды

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту травмирования подростка в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Вечером 1 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в учреждение здравоохранения 11-летнего ребёнка с взрывной травмой", - отмечается в сообщении.

Как пояснили родители подростка, в его руках взорвалось пиротехническое изделие в тот момент, когда его зажгли и собирались выбросить в окно.

По данному факту следственными органами СКР по Псковской области проводится доследственная проверка.