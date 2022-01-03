Петербург обновит троллейбусный парк в новом году почти на 40%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург в новом году получит 286 новых троллейбусов для обновления парка, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации губернатора.

"В 2022 году в Петербург поступят 166 троллейбусов большой вместимости и 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (...) Также в 2022 году в город поступят 23 троллейбуса особо большой вместимости со 100 % низким уровнем пола", - говорится в сообщении.

По данным комитета по транспорту, сейчас в Петербурге 756 троллейбусов, в том числе 155 – с увеличенным автономным ходом. Таким образом, после поставки 285 троллейбусов парк будет обновлен на 38%.

Новые троллейбусы будут оснащены инновационными системами. Система приоритетного проезда общественного транспорта, представляющая собой высокоточный блок ГЛОНАСС, будет передавать данные о позиционировании транспортного средства на светофорный объект – для включения зелёного сигнала, рассказали в пресс-службе губернатора.

Троллейбусы оснастят системой активной безопасности, включающей контроль бодрствования водителя, контроль отвлечения водителя от управления и контроль за состоянием здоровья водителя (потерей сознания). При активации система снимает тяговое усилие с подвижного состава, включает аварийную сигнализацию, а при снижении скорости троллейбуса до 0 км/ч тормозит транспортное средств, объяснили в городской администрации.

Новый подвижной состав оснастят также системой кругового обзора для удобства маневрирования, системой климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в салоне в зависимости от температуры окружающей среды и теплым полом около дверных проёмов, который позволит пассажирам не поскользнуться в ненастную и зимнюю погоду, рассказали в городской администрации.

Там отметили, что поставка осуществляется за счет субсидии на увеличение уставного фонда ГУП "Горэлектротранс" в рамках программы развития предприятия, рассчитанной до 2028 года включительно.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что парк электротранспорта должен полностью обновиться до 2028 года.

"Ведем активную работу по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Закупаем не просто новую технику, а оснащенную современными устройствами, чтобы было комфортно и пассажирам, и водителям. Планы у нас большие. Принята комплексная программа развития электротранспорта до 2028 года. Она предусматривает не только обновление подвижного состава, но и реконструкцию трамвайных путей и энергохозяйства", - отметил глава города.

Он напомнил, что правительство России одобрило выделение Петербургу инфраструктурного кредита на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе и на обновление подвижного состава "Горэлектротранса".

В конце прошлого года "Горэлектротранс" подвел итоги конкурсов на поставку 286 троллейбусов на 9,24 млрд рублей. Победителями стали ООО "ТД "Транс-Альфа" (Вологда), которое должно предоставить 189 троллейбусов, и ООО "Автотехкомплект" (Дзержинск в Нижегородской области), которое обязалось поставить 97 троллейбусов.

В прошлом году "Горэлектротранс" получил 14 классических троллейбусов большой вместимости и 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

В начале декабря правительство РФ одобрило Петербургу инфраструктурный кредит на 24,15 млрд рублей на реализацию транспортных проектов в 2022-2023 годах, в частности на обновление подвижного состава "Горэлектротранса", стоительство развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Шкиперского протока, подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения (Восточному скоростному диаметру) со строительством развязки на пересечении трассы с Витебским проспектом.

Инфраструктурные кредиты предоставляются субъектам РФ на 15 лет под 3% годовых.