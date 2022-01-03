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Бизнесмена застрелили в Дагестане

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы устанавливают личность человека, который застрелил бизнесмена Мурадхана Ризаева в Махачкале (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Была найдено изначально тело мужчины с тремя огнестрельными выстрелами. Позднее тело опознали. Это соучредитель компании "Гранит". Кто в него стрелял, выясняют следователи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ризаев обвиняется в хищении многомиллионных сумм, дело о взыскании с него более полумиллиарда рублей находится на рассмотрении в суде.

"Интерфакс" не располагает подтверждением данной информации от официальных источников.

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