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Главный диетолог Минздрава рассказал, как не переедать в новогодние праздники

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян ради снижения риска набрать лишний вес в новогодние праздники рекомендует заменить в меню застолий колбасы нежирным мясом или рыбой с овощным гарниром, а также не забывать о прогулках и активном отдыхе на свежем воздухе.

"В качестве закусок лучше вместо колбас сделать нарезку из запеченного мяса с черносливом. Также можно сделать рыбу под маринадом. Салаты лучше приготовить легкие овощные. В качестве заправки вместо майонеза в салаты можно добавить нежирный йогурт или сметану. Хорошо бы ставить на стол тарелку со свежей зеленью (базилик, кинза, петрушка и укроп)", - сказал Тутельян, чьи слова привели в пресс-службе Минздрава.

Чтобы избежать переедания - главной проблемы новогодних затяжных застолий, которая повышает риск набрать лишние килограммы, достаточно придерживаться некоторых правил. Так, в частности, не рекомендуется садиться за стол голодным и готовить большое количество блюд, стоит уменьшить их калорийность и величину порций, приготовить только одно горячее и не ставить на стол тарелки большого диаметра. Кроме того, рекомендуется вставать из-за стола каждые 30-40 минут для физической активности, рассказал Тутельян.

Для снижения калорийности традиционного салата оливье диетолог предлагает вместо колбасы выбрать нежирное отварное мясо птицы (куриная грудка, индейка) или говядину, добавить в салат мелко нарезанные свежие огурцы, зелень или стебель сельдерея и заменить майонез, например, смесью нежирной сметаны с горчицей или другими легкими заправками.

"Залогом ощущения легкости будет умеренное потребление пищи, достаточная физическая активность и хорошее настроение. Необходимо обязательно уделять время прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе", - сказал главный диетолог Минздрава.

Минздрав Виктор Тутельян

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