Семья с тремя детьми, предположительно, отравилась хлором в бассейне в Новосибирске

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку после инцидента с ненадлежащим оказанием многодетной семье услуг в коттеджном комплексе, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, 4 января семья (супруг, супруга, трое несовершеннолетних детей), а также их родственники (брат, сестра и родители супруги) сняла на сутки коттедж для отдыха по адресу: ул. Переселенческая, 80.

"Вечером 4 января члены семьи купались в бассейне, расположенном в гостевом доме. Вечером у всех купавшихся появился кашель и недомогание", - говорится в сообщении. Сегодня, 5 января, членам семьи была вызвана скорая помощь, в настоящее время женщина с тремя детьми госпитализированы.

По одной из версий, произошло отравление хлором, уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законности и качества оказания услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также проверку проводят следователи СУ СКР по региону.