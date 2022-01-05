Газовый факел вырвался из-под земли на стройке в Подмосковье

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Газ загорелся в подмосковной промзоне во время строительных работ, наблюдается огненный факел, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Во время строительных работ в промзоне в Клину (Московская область) газ вырвался из-под земли, сказал собеседник агентства. "Начался пожар. Наблюдается факельное горение высотой 5 м", - сообщил он.

Существует угроза распространения огня на соседние постройки.

Персонал покинул опасный участок промзоны.

Никто не пострадал.