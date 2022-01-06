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В Бурятии в результате схода лавины погиб один сноубордист

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Один человек, по предварительным данным, погиб в результате схода снежной лавины в Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на ''Пике Дружбы''. Незарегистрированная группа из трех человек, предварительно, катались на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб", - говорится в сообщении.

В спасательных работах задействованы 12 человек, готов к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

Бурятия

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