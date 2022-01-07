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Два человека погибли в Пензе в результате взрыва бытового газа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в Пензе в ночь на пятницу, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

"На улице Мира в Пензе произошел хлопок газа в многоквартирном доме. К сожалению, погибли два человека", - написал Мельниченко на своей странице в Instagram.

Он добавил, что, по предварительным данным, конструктивных повреждений дома нет, но необходимо это проверить. Для жителей подъезда, в котором произошел пожар, подготовлен эвакопункт на базе школы.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС России, пожар произошел на пятом этаже пятиэтажного дома. Для ликвидации последствий привлекались 16 человек и три единицы техники.

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