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Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Челябинска закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Сегодня, 7 января 2022 года, в аэропорту Баландино произошла задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний "Nordwind Airlines", "Россия", "Red Wings", - говорится в сообщении.

Предоставление пассажирам необходимых услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры. По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приёмная.

По данным ГУ МЧС РФ по Челябинской области, 7 января на территории региона ожидается сильный снег, днём переходящий в мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах сильная гололедица.

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