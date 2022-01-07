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В Вологде задержан подозреваемый в убийстве трех человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Вологде 27-летнего мужчину задержали о подозрению в причастности к убийству 83-летнего пенсионера, 34-летней женщины и ее трехлетнего сына, сообщили в преcc-службе СКР.

Пожилого мужчину нашли мертвым в его квартире на улице Ветошкина в начале января, из квартиры пропали деньги. Несколько дней спустя в квартире на улице Беляева были найдены тела матери и ребенка. Судмедэкспертиза установила, что смерть всех троих была насильственной.

В обоих случаях следователи заметили похожий способ сокрытия следов преступления и заподозрили, что убийства совершил один и тот же человек, отметили в СК. Личность подозреваемого удалось установить, его задержали 6 января по делу об убийствах и краже.

Вологда СКР

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