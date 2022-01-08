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Атомная подлодка отработала создание полыньи с помощью торпеды во льдах Арктики

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Подводный ракетный крейсер Северного флота отработал создание полыньи для всплытия во льду с помощью торпедной стрельбы, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В декабре экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения отработал практическую стрельбу торпедой с целью создания полыньи для всплытия во льдах Арктики", - сообщили в пресс-службе.

Подобные технологии всплытия отрабатывались в ходе специальной комплексной экспедиции ВМФ России "Умка". В рамках операции экипажи трех атомных подлодок Северного флота отработали одновременное всплытие в арктических льдах в районе северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

По данным пресс-службы, подледное плавание будет одной из важнейших задач подводников флота в 2022 году.

Россия Северный флот

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